Торжественные вечера прошли для 2540 выпускников девятых классов Богородского округа. Школьники получили аттестаты об основном общем образовании и сделали первый большой шаг во взрослую жизнь.

Выпускной вечер для более чем 100 девятиклассников прошел в Центре образования «Богородский». Позади — годы уроков, перемен, первых побед и ошибок. Впереди — выбор пути и взрослая самостоятельная жизнь.

На празднике присутствовали люди, чьи судьбы — пример силы духа и служения другим. Евгений Пудовкин — отец героя. Его сын, Денис Пудовкин, кавалер ордена Мужества IV степени, погиб, защищая детей в Беслане. Среди почетных гостей также был Александр Иванов — председатель совета директоров социальных стационарных учреждений Министерства социального развития Московской области. Его работа — ежедневная забота о тех, кто нуждается в помощи и защите.

После торжественной части выпускники отправились к Аллее Героя Дениса Пудовкина и возложили цветы.

В Старокупавинском лицее аттестаты вручили 167 выпускникам. Это был настоящий «Космический выпуск», полный эмоций, радости и грандиозных планов на будущее.

Теперь перед ребятами открыты тысячи дорог: кто-то уже точно знает, куда подаст документы, кто-то еще присматривается к профессиям, но у всех без исключения в глазах — огонек предвкушения нового этапа.