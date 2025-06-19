Выпускница лицея в Воскресенске получила 100 баллов на ЕГЭ по физике

Высшую оценку на едином государственном экзамене по физике получила одиннадцатиклассница Муниципального образовательного учреждения «Лицей № 23» в Воскресенске Анастасия Солосина. Выпускница стала девятой стобалльницей в городском округе в этом году.
Помимо этого, Анастасия получила высокую оценку и по другим дисциплинам. По русскому языку она набрала 89 баллов, а по математике — 95.
Отметим, что в 2025 году в городском округе Воскресенск пять одиннадцатиклассников получили 100 баллов на едином государственном экзамене по химии, два выпускника — по русскому языку, еще один ученик стал стобалльником по литературе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов подмосковным выпускникам на экзаменах. Он также поздравил ребят с завершением важного жизненного этапа и началом нового пути
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