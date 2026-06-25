Выпускница лицея им. Менделеева сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов

Ирина Сороневич, выпускница лицея имени Менделеева из Клина, сдала ЕГЭ по химии на максимальный балл. Этот успех стал неожиданностью даже для нее самой. «Я была очень рада, увидев этот результат. Если честно, я от себя совершенно такого не ожидала», — поделилась она.

Ирина готовилась к экзамену усердно и систематически на протяжении всего учебного года. Она работала с авторскими вариантами заданий, что придало ей уверенности на экзамене. Задания из второй части, требующие развернутых ответов и глубокого анализа, оказались для нее особенно интересными, хотя и сложными.

Подготовка к ЕГЭ по химии началась для Ирины еще в седьмом классе. Ее педагог Лариса Ивановна Борисова, которая работала с ней с 7 по 11 класс, сыграла важную роль в этом успехе. В классе у стобалльницы было 25 человек, и большинство из них выбирали углубленное изучение химии, поскольку они учатся в медицинском классе.

Помимо химии, девушка активно занималась музыкой: окончила музыкальную школу по классу фортепиано и любит читать. Ее любимая книга — «Собачье сердце» Булгакова. В будущем она планирует поступить на биотехнологию или биохимию, чтобы продолжить работу в области науки и исследований.

Ирина подчеркивает важность честного отношения к себе и любви к предмету. По ее мнению, если вам сложно с каким-то предметом и он вам не нравится, лучше не тратить на него силы. А главный секрет успеха на экзамене — уверенность и спокойствие.