Выпускница из Ступина сдала ЕГЭ по физике на 100 баллов

В городском округе Ступино еще одна гордость образовательной системы: ученица одиннадцатого класса школы №9 Лила Власюк сдала ЕГЭ по физике на сто баллов. Она стала единственной в округе, кто добился такого результата.

С восьмого класса Лила занимается физикой у преподавателя Натальи Соколовской. За последние два года девушка активно готовилась к экзамену: помимо школьной программы, она посещала летние курсы и интенсивы по предмету. Лила считает, что главный фактор ее успеха — это упорство и трудолюбие. По профильной математике она набрала 88 баллов.

Интерес к науке у Власюк появился с детства. Ее отец — программист, брат — астрофизик, а дядя — физик. Семья выпускницы была рада ее успеху на ЕГЭ. Теперь Лила планирует поступать в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ, чтобы изучать физику живых организмов и в дальнейшем работать в научной среде.