Выпускница из Солнечногорска получила максимальный балл на ЕГЭ по биологии

Новый максимальный результат на Едином государственном экзамене зафиксирован в Солнечногорске. Ученица школы «Лесные Озера» Анастасия Павлова набрала 100 баллов на испытании по биологии.

Добиться такого высокого результата Анастасии помогла ее целеустремленность и поддержка учителя биологии Любови Кныш.

Ранее по 100 баллов на ЕГЭ по литературе, физике и профильной математики в Солнечногорске набрали еще шесть выпускников.

«Такие успехи подтверждают высокий уровень подготовки наших школьников и талант наших учителей. Каждый стобалльный результат — это история большого труда, настойчивости и веры в свои силы», — подчеркнул глава городского округа Константин Михальков.

Стобалльники и их педагоги получат выплаты из местного бюджета размером 100 и 200 тысяч рублей соответственно.