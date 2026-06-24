Выпускница из поселка Фруктовая набрала 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

В поселке Фруктовая Луховицкого округа школьная выпускница Лейла Маджанова продемонстрировала впечатляющий результат, набрав 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Это достижение — итог многолетнего труда и увлеченности предметом.

Лейла учится в школе имени Героя России Олега Малачуева. Педагоги отмечают ее разносторонние способности: она хорошо рисует, активно участвует в общественной жизни, углубленно изучает историю и право. Лейла — призер конкурса «Отечество», победитель региональных этапов олимпиад и не раз становилась призером конкурсов Государственного социально-гуманитарного университета.

Подготовка к ЕГЭ шла по стандартной схеме, но с особым упором на самостоятельность. В десятом классе педагоги давали теорию и закрепляли материал на практике, а в выпускном году инициатива полностью перешла к Лейле. Она активно работала на онлайн-платформах, писала пробники, решала сложные задания. Все пробные экзамены она писала на 96–98 баллов, демонстрируя стабильность, которая в итоге вылилась в заветную сотню.

Сейчас перед Лейлой открыты двери лучших вузов страны. Ее пример показывает, что упорство, разностороннее развитие и любовь к знаниям приводят к абсолютному успеху.