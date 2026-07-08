Выпускница из Можайска получила 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

Ученица школы № 1 Валерия Дудник набрала максимальное количество баллов и получила золотую медаль «За особые успехи в учении». Она также набрала более 90 баллов по русскому языку, обществознанию и математике.

Валерия учится в Можайске со второго класса. Первой учительницей была Ольга Давыдова, которая помогла ей освоиться в новой школе. С этого времени девочка неизменно заканчивала каждый год с пятерками. Сначала помогала мама, потом отличная учеба стала привычкой и осознанным выбором.

К английскому языку выпускница готовилась весь одиннадцатый класс, хотя углубленно изучала предмет с первого класса. К русскому и обществознанию — с середины десятого, к математике — с одиннадцатого. Самым сложным периодом стали май и июнь. В день экзамена появлялись силы, помогала поддержка родителей и друзей. Любимое хобби — чтение — пришлось отложить до завершения экзаменов.

Теперь Валерия планирует поступать на юридический факультет. Высокие баллы и золотая медаль дают отличные шансы на поступление в престижное учебное заведение.

Директор школы № 1 Надежда Камозина поздравила выпускницу. Валерия доказала себе и окружающим, что упорный труд приводит к лучшему результату.