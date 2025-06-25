Выпускников проекта «Школьное телевидение» в Серпухове наградили дипломами

Две юные журналистки, выпускницы проекта «Школьное телевидение», Анастасия Сурова и Мубина Бабаева покидают школы и поступают в высшие учебные заведения. Директор МАУ «Серпуховское агентство» Мария Панкратьева и руководитель «Школьного телевидения», главный редактор телеканала ОТВ-Серпухов Олеся Акинфеева поздравили девушек и вручили им дипломы и подарки.

Творческое объединение «Школьное телевидение» основали в 2018 году. Это совместный проект телеканала ОТВ-Серпухов и Центра внешкольной работы. Его создали для развития в детях творческих способностей, формирования грамотной речи и поиска себя в медиасфере. Участники проекта учатся писать тексты, снимать сюжеты, работать в команде. Ребята регулярно побеждают во всероссийских и международных конкурсах.

Выпускница проекта Мубина планирует продолжать развитие в журналистике, а Настя собирается связать свою жизнь со сферой рекламы. Поздравить девушек пришли их юные коллеги-журналисты. Празднование продолжили в кинотеатре «Кинолюкс» за просмотром фильма, билеты на который им подарило руководство конокомплекса.

Отметим, что в 2025 году телеканал ОТВ-Серпухов начал сотрудничать с федеральным каналом ОТР. Сюжеты начинающих журналистов теперь будут транслировать в воскресных эфирах.