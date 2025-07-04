Выпускники в Солнечногорске приняли участие в ежегодном «Бале медалистов»

В доме культуры «Выстрел» прошел традиционный «Бал медалистов». Церемонию провели первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин и депутаты Лариса Борисова, Светлана Лаврова и Наталья Ульянова.

В рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений» ребят поздравили участники спецоперации с позывными «Корсак» и «Подорожник». Для медалистов выступили творческие коллективы округа и студенты колледжа «Подмосковье».

Также выпускникам вручили памятные часы с символикой и гравировкой Солнечногорска. Ранее ребят отметили медалями «За особые успехи в учении» I и II степеней.

«С праздником, дорогие медалисты! Пусть ваш ум остается пытливым, а сердце — горячим. А Солнечногорск пусть всегда будет для вас тем местом, куда хочется возвращаться», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Стоит отметить, что среди награжденных есть ученики, которые достигли максимальных 100 баллов на Едином государственном экзамене. Ученик лицея № 1 имени Блока Владимир Чистяков продемонстрировал лучший результат по химии, а Матвей Курносов из Менделеевской школы получил высший балл по информатике.