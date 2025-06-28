Выпускники в Химках получили 26 100-балльных результатов по итогам ЕГЭ

По всей России завершилась сдача Единого государственного экзамена. В Химках одиннадцатиклассники прощаются со школой и готовятся к выпускному.

В рамках спецпроекта «Выпускники Химок» рассказали о тех, кто успешно справился с экзаменами и уже планирует профессиональное будущее. Одна из них — Евгения Горохова, выпускница школы «Триумф», выбрала физику в качестве профильного предмета.

«Физика — мой любимый предмет. Именно поэтому я выбрала его для сдачи на экзамене. Также сдавала профильную математику и русский язык. Планирую поступать в МГТУ имени Баумана. В будущем мечтаю работать в области ракетостроения», — рассказала выпускница школы «Триумф» Евгения Горохова.

К сдаче ЕГЭ девушка начала готовиться еще с восьмого класса.

«Было тяжело, потому что была очень большая нагрузка, и чувствовалась ответственность. Ушло четыре года подготовки, особенно интенсивным был последний год. Позади безумное количество решенных задач, и все это дало свои плоды», — призналась выпускница школы «Триумф» Евгения Горохова.

К высокому результату выпускницу подготовила педагог Татьяна Владимировна Тодосьева. Одним из самых трогательных моментов Евгения назвала реакцию родных на результаты.

«Все были в шоке. Мама с бабушкой начали плакать, как только узнали о результатах. Все близкие сразу стали мне писать, звонить, поздравлять и радоваться. Для меня в тот момент эта радость еще не так ощущалась. Но было осознание, что выполнена важная задача», — отметила выпускница школы «Триумф» Евгения Горохова.

В этом году школы Химок окончили более 1400 одиннадцатиклассников. 26 из них стали стобалльниками. Впереди у ребят — подготовка к выпускному вечеру и первый шаг во взрослую жизнь.