Выпускники школы из Люберец на последнем звонке подарили учительнице собаку

Выпускники 11 б класса школы № 54 в Люберцах исполнили заветную мечту любимой классной руководительницы Виктории Золотаревой. Во время церемонии последнего звонка они подарили ей собаку, о которой женщина давно мечтала.

Перед последним звонком ребята взяли у своего учителя интервью, в котором спросили, о чем она мечтает.

«Ну, наверное, я мечтала, чтобы у меня был дом. Эта мечта сбылась. Чтобы был любимый любящий муж. Тоже сбылась. Дети? Дети есть. Так как я жила на севере, мне хотелось собаку большую, но там не было возможности ее завести», — поделилась учительница.

Ученики решили не оставаться в стороне и порадовать преподавателя на последнем звонке.

«Ну, сначала были сомнения насчет собаки. Потому что это ответственный подарок. Каждый должен сам к этому прийти. Но мы знаем, что Виктория сама хотела собаку именно такой породы. Поэтому мы решили, что осуществим эту мечту в наш последний год», — рассказала выпускница Алеся Петракова.

Помимо учеников и родителей, в этом мероприятии участвовала и директор школы Елена Михайловна. Чистокровную немецкую овчарку назвали Агашей.

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