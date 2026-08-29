Выпускники педагогических вузов начнут работу в школах Мытищ в сентябре

В новом учебном году в школах городского округа Мытищи будут работать 2090 учителей, из которых более 230 — молодые педагоги в возрасте до 35 лет. Среди них семеро выпускников Государственного университета просвещения, закончившие обучение по целевому договору, и более 35 молодых специалистов педагогических специальностей, трудоустроившихся в школы округа.

Интерес к педагогическим специальностям продолжает расти: второй год подряд наблюдается положительная динамика востребованности среди абитуриентов. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с математикой и информатикой, иностранными языками, историей и обществознанием. В Мытищах также востребованы учителя физической культуры, ОБЗР, географии, химии, биологии и изобразительного искусства. Среди молодых педагогов — выпускники Государственного университета просвещения, Государственного гуманитарно-технологического университета и Государственного социально-гуманитарного университета.

Выпускник Государственного университета просвещения, учитель информатики мытищинской школы № 3 Егор Поляков отметил: «Обучение по целевому договору стало для меня отличным решением для построения педагогической карьеры. Такие программы дают дополнительный вектор развития. Я сам учился в этой школе, после поступления в „Просвет“ получал постоянную практику в родном учебном заведении. И сейчас для меня нет никаких проблем с адаптацией в коллективе. С нетерпением жду нового учебного года».

Всего более двух тысяч выпускников педагогических вузов приступят к работе в школах Подмосковья в сентябре. Чтобы стать учителем в Московской области, необходимо направить заявку на карьерном портале, где также размещены актуальные вакансии, подробности трудоустройства и ответы на часто задаваемые вопросы.

В рамках программы поддержки молодых педагогов при приеме на работу в школы Подмосковья им предоставляется пособие в размере 150 тысяч рублей. Из этой суммы 50 тысяч выплачиваются сразу при трудоустройстве, а оставшиеся 100 тысяч — по окончании второго года работы. Молодые учителя обязаны отработать в регионе не менее трех лет для получения полной суммы пособия. Кроме того, в течение трех лет после трудоустройства молодые специалисты могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 6 тысяч рублей. Также предусмотрены надбавки за классное руководство: в населенных пунктах с населением более 100 тысяч человек — 11 тысяч рублей, в меньших — 16 тысяч рублей.