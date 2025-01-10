Прием заявлений на сдачу ЕГЭ продлится в Мытищах до 1 февраля

Школьники должны будут заранее определиться с учебными предметами для сдачи экзаменов. Внесение изменений в список вступительных испытаний с начала февраля станет недоступным.

Выпускники прошлых лет должны будут обратиться с заявлением на сдачу ЕГЭ-2025 в управление образования администрации городского округа Мытищи, предоставив оригиналы документов об образовании или заверенные копии.

Школьники, которые завершают обучение в этом году, обращаются в свое учебное заведение. Экстерны выбирают школу с государственной аккредитацией по образовательным программам среднего общего образования. Если обучение проходило в иностранной организации, нужно предъявить соответствующую справку, а в случае предоставления документов на иностранном языке — заверенный перевод.

Подача заявления в электронном варианте доступна на региональном портале Госуслуг в разделе «Образование детям». Обратиться можно и в управление образования Мытищ по адресу: улица Матросова, дом 6, кабинет № 5. Режим работы: с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: 8 (495) 586-13-43.

Подать заявку может не только выпускник, но и родитель или законный представитель, а также уполномоченное лицо при предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего личность. Школьникам с ограниченными возможностями здоровья нужна заверенная копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, в случае инвалидности — оригинал или заверенная копия справки от федерального государственного учреждением медико-социальной экспертизы.

Русский язык и математика обязательны для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные ученик выбирает самостоятельно в зависимости от будущей специальности. Выпускники этого года имеют возможность сдать один из двух уровней государственного экзамена по математике: базовый или профильный, а для тех, кто окончил школу ранее, доступен только профильный уровень. Узнать подробности о сдаче дополнительных предметов можно на сайтах высших учебных заведений еще до подачи заявления.