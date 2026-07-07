Выпускники Люберецкого техникума получили дипломы об окончании учебы

В городском округе Люберцы состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. В этом году учебное заведение выпустило 470 молодых специалистов, 96 из которых окончили обучение с отличием.

Торжественное вручение дипломов провел председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов, который поздравил выпускников с окончанием важного жизненного этапа. «Поздравляю Гагаринцев с этим важным этапом! Пусть полученные знания станут надежной опорой в карьере, а каждый новый день приносит интересные задачи и достойные достижения. Желаю уверенно двигаться вперед, не бояться сложностей и всегда оставаться верными выбранной профессии», — отметил Петр Ульянов.

Важную роль в успешной подготовке специалистов играет сотрудничество техникума с ведущими предприятиями и организациями городского округа: студенты проходят практику в реальных производственных условиях и получают шанс определить свою будущую профессиональную траекторию еще во время учебы. Из общего числа выпускников 376 человек уже трудоустроены.