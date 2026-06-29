Выпускники колледжа «Подмосковье» получили дипломы

25 и 26 июня колледж «Подмосковье» провел церемонию вручения дипломов для выпускников из городских округов Клин и Солнечногорск. В этом году учебное заведение подготовило 1750 молодых специалистов, из которых 185 закончили обучение с отличием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Выпускников поздравила директор колледжа, заслуженный работник профессионального образования Российской Федерации Антонина Юдина. Также напутственные слова сказали почетные гости из администраций городских округов Клин и Солнечногорск. Среди них были глава городского округа Клин Василий Власов и и. о. начальника управления образования Яна Учаева, заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев и и. о. начальника управления образования Павел Барышев.

Руководители ведущих предприятий-работодателей пожелали успехов выпускникам. Среди этих организаций — МФЦ городского округа Клин, «Альфаприбор», Мясокомбинат Клинский, Клинский филиал «Мособлэнерго», Солнечногорская больница, Государственная противопожарная служба ГУ МЧС России по Московской области и многие другие.

Выпускники и их родители поблагодарили педагогов за профессионализм и приобретенные компетенции.