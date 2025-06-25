Выпускники из Мытищ показали высокие результаты на ЕГЭ

Максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и информатике — набрал выпускник школы № 6 Андрей Невзоров. Юноша стал еще одним мультибалльником городского округа Мытищи. Также единый государственный экзамен по информатике на высший балл сдали Юлия Сысоева из школы № 6 и Михаил Ржевцев из лицея № 34.

Высоких результатов добились ребята, которые весь учебный год усердно трудились и участвовали в различных олимпиадах. Учеников поддерживали родители и, конечно, педагоги.

Мытищинские школьники уже не раз показывали высокие результаты при сдаче Единого государственного экзамена. Выпускники этого года своими результатами подтвердили высокий статус учебных заведений в которых они обучались.

Поздравили ребят с прекрасным результатом, пожелав им успехов в дальнейшей учебе, и в администрации округа.