На Красной площади 26 июня прошла церемония выпуска специалистов Академии гражданской защиты МЧС России, которая базируется в Химках. Всего образовательное учреждение в этом году окончили 605 человек: курсанты, студенты, слушатели, воспитанники кадетского пожарно-спасательного корпуса и обучающиеся научно-исследовательского центра.

В мероприятии приняли участие выпускники Академии гражданской защиты МЧС России и других учебных заведений ведомства — всего более тысячи человек. Среди почетных гостей были глава МЧС России Александр Куренков, представители центрального аппарата министерства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство Москвы и Московской области, а также иностранные делегации.

Особой гордостью академии в этом году стали 105 выпускников, окончивших обучение с отличием. Министр лично вручил им красные дипломы, а 21 из них удостоились золотой медали «За особые успехи в учении».

«Выпускники академии выбрали благородный путь — служить людям, спасать других. Их пример вдохновляет молодежь и напоминает, что настоящий патриотизм — это ежедневный труд и готовность прийти на помощь. Желаю ребятам достойно нести высокое звание спасателя», — сказала лидер Движения общественной поддержки Химок Алина Шалимова.

Важной частью церемонии стал традиционный ритуал прощания со знаменем академии — символом доблести, чести и верности служебному долгу. Молодые специалисты принесли торжественную клятву, преклонив колено перед товарищами и наставниками.

Мероприятие завершилось торжественным маршем: парадные расчеты выпускников промаршировали по брусчатке Красной площади на фоне Кремля.