Выпускникам Раменского округа вручили награды

Торжественная церемония для школьников, получивших медали, состоялась во дворце культуры имени Воровского. В этом году было рекордное количество учеников, получивших золотые и серебряные медали.

Высшими наградами за особые успехи в учении были отмечены 218 раменских выпускников: 113 одиннадцатиклассников получили золотые медали, а 105 удостоились серебряных наград.

Высокий уровень подготовки подтвердили и результаты экзаменов — в копилке округа были зафиксированы 29 стобалльных результатов, при этом три школьника получили максимальные результаты сразу по нескольким предметам.

«От имени администрации округа и всех его жителей сердечно поздравляю выпускников с этими блестящими достижениями! Выпускники преодолевали волнение экзаменов, вкладывали много сил и труда и добивались впечатляющих результатов. Каждая их пятерка в аттестате — это победа над сомнениями, а каждый балл — свидетельство упорства и таланта», — подчеркнул глава округа Эдуард Малышев.

Ребята также могут улучшить свои результаты по одному из предметов, воспользовавшись «президентскими днями» для пересдачи.