Выпускникам колледжа «Подмосковье» вручили дипломы в Солнечногорске

Торжественная церемония вручения дипломов прошла 25 июня в структурном подразделении № 1 в деревне Козино. Обучение в учреждении завершили более 500 студентов, причем 25 из них — с «красными» дипломами.

Выпускников поздравили директор колледжа Антонина Юдина и заместитель главы Солнечногорска Эдуард Машковцев.

«Я желаю, чтобы полученные вами знания и навыки стали крепким фундаментом, на котором будет строиться ваша успешная карьера. Пусть каждый из вас реализует себя в выбранном направлении, „горит“ делом и, принося пользу людям, получает от этого только удовольствие и положительные эмоции», — сказал Эдуард Машковцев.

Студенты обучались в колледже по специальностям: «Туризм и гостеприимство», «Повар», «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Сестринское дело». Выпускники планируют работать в Солнечногорской больнице, пожарно-спасательной части, гостиницах, отелях и других организациях по специальности.

Молодые люди поблагодарили преподавателей и весь коллектив за знания и опыт, мудрость и отзывчивость, а также подарили подготовленные ими творческие номера.

Всего в 2026 году выпускниками всех структурных подразделений колледжа «Подмосковье» стали 1750 учащихся.