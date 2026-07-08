Выпускникам из Дубны вручили награды во время прогулки на теплоходе

В Дубне выпускников школ, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене, наградили в необычном формате — во время прогулки на теплоходе. Благодарственные письма главы города вручили 15 стобалльникам и четверым мультибалльникам.

Кроме того, каждый стобалльник и медалист из муниципальных школ получит грант от главы Дубны.

«Особенно приятно, что наши выпускники продолжают традиции наукограда. По итогам выбора предметов для ЕГЭ-2026 Дубна вошла в пятерку лучших муниципалитетов Подмосковья по доле школьников, выбравших инженерные и естественно-научные дисциплины. Почти 40% дубненских ребят сдавали физику, химию, биологию, профильную математику и информатику. Еще раз поздравил наших выпускников и пожелал каждому найти свое призвание, смело идти к поставленным целям и никогда не останавливаться на достигнутом. Уверен, впереди у этих талантливых ребят большие открытия, серьезные достижения и успехи, которыми будет гордиться вся Дубна», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.