Выпускник университета «Дубна» выиграл золото на Кубке России по плаванию

В Казани завершился ХХХII открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». Выпускник Государственного университета «Дубна» Никита Юрутин представил Подмосковье в составе команды «SwimLife».

За четыре дня соревнований спортсмен выиграл золотую медаль в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем и дважды поднялся на третью ступень пьедестала — в мужской эстафете 4×50 метров вольным стилем и мужской комплексной эстафете 4×50 метров.

Выступления стали историческими — в состязаниях с участием подмосковного пловца были установлены рекорд мира и рекорд России, а команда «SwimLife» обеспечила себе второе место в общекомандном зачете.

Университет поздравил выпускника с успехом на соревнованиях.