Выпускник университета «Дубна» создаст программу для диагностики рака кожи

Бакалавр университета «Дубна» Савелий Алимушкин разрабатывает программный модуль, который поможет распознавать новообразования на коже. Его программа станет еще одним инструментом для диагностики, но не заменит профессиональную медицинскую оценку.

Выпускник кафедры системного анализа и управления занимается этой темой в рамках своей дипломной работы. Его система будет использовать нейросети для анализа изображений новообразований на коже и предварительной классификации. Благодаря этому медики смогут более эффективно выявлять потенциальные угрозы и вовремя назначать лечение.

Напомним, меланома — одна из самых опасных форм рака. Согласно данным ВОЗ, ежегодно регистрируется более 200 тысяч случаев заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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