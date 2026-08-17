Выпускник МФТИ Житлухин создал цифровой конструктор международных контрактов

Дмитрий Житлухин, выпускник онлайн-магистратуры МФТИ «Управление IT-продуктами», разработал Legal Drafting — цифровой конструктор международных контрактов для юристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на публикацию МФТИ.

За пятнадцать лет работы с международными сделками Дмитрий Житлухин собрал в Excel огромную коллекцию проверенных формулировок — несколько тысяч конструкций, которые постоянно повторяются в сложных контрактах. Он решил превратить свою базу в инструмент, который автоматически собирает взаимосвязанные юридические блоки и освобождает время для работы над ключевыми условиями сделки.

Подготовка одного такого документа нередко занимает 10–12 часов, причем значительное время уходит на формулировку типовых разделов. Использование готовых конструкций позволяет значительно сократить временные затраты.

Проект уже вышел на рынок: появились первые платные пользователи. За неделю до защиты диплома Дмитрий подписал контракт на корпоративную версию платформы примерно на пять миллионов рублей.