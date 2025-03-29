Выпускник лицея из Балашихи представил проект на всероссийской олимпиаде по ИИ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов открыли Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту 2025 года. Выпускник Балашихинского лицея Илья Гринюк представил там свою разработку по выявлению плагиата в видеоконтенте.

Олимпиаду посвятили теме цифровизации городского хозяйства «Умный город». Мероприятие собрало победителей прошлых лет, талантливых школьников, студентов, педагогов, ученых и исследователей, среди которых оказался и выпускник Балашихинского лицея.

Абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2023 года Илья Гринюк представил новый проект: систему по выявлению плагиата в видеоконтенте. Сейчас Илья учится на факультете компьютерных наук Научного-исследовательского университета Высшей школы экономики и продолжает активно развиваться в сфере искусственного интеллекта.

Ранее юноша принимал участие в разработке «Эмпатийного голосового помощника» совместно с Тинькофф Банком и «Аналитического сервиса на открытых данных» вместе с ВТБ. В этом учебном году Илья Гринюк занял второе место на международной олимпиаде AIDAO и победил на всероссийском и международном этапах хакатона «Цифровой прорыв».