Выпускник из Серпухова сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Михаил Гришаев, ученик 11 «А» класса Образовательного комплекса имени Владимира Храброго, получил 100 баллов на Едином государственном экзамене по физике. Высокий результат стал итогом систематических занятий и глубокого интереса к предмету.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил: «Благодарю наставника Ирину Николаеву за профессиональный методический подход к обучению и поддержку. Уверен, что способности, талант и трудолюбие Михаила станут надежной основой для дальнейшего роста». Выпускник уже определился с планами на будущее: он намерен поступать в Российский биотехнологический университет (Росбиотех), чтобы связать свою карьеру с наукой. Успехи учеников Образовательного комплекса имени Владимира Храброго подтверждают высокий уровень преподавания точных наук в учебном заведении.