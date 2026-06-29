Выпускник из Одинцова набрал максимальный балл на ЕГЭ по истории

Даниил Зубенко, выпускник Горчаковского лицея МГИМО, планирует стать дипломатом. Глубокое изучение истории началось для него еще в средней школе, что помогло ему успешно сдать ЕГЭ и получить сто баллов по любимому предмету.

«Главная цель достигнута. Это то, чем я жил последний год, к чему активнее всего готовился и что было основной целью — показать, что все мои старания в изучении истории были не напрасны», — поделился Даниил.

По мнению учителя истории Горчаковского лицея Алексея Захарова, если правильно мотивировать ученика и разработать эффективную стратегию изучения предмета, можно достичь отличных результатов. Он подчеркнул, что для успешного освоения истории необходимы хорошая память и систематическая работа: внимательное слушание учителя, написание конспектов, чтение учебника, просмотр видеолекций и выполнение пробных работ.

Стратегия, о которой говорит Алексей Захаров, помогает выпускникам основательно подготовиться к экзамену и набрать максимальные 100 баллов.

На данный момент трое выпускников Одинцовского округа стали мультистобалльниками по ЕГЭ: Софья Плисс из Горчаковского лицея МГИМО, Александр Садков из звенигородской школы «Квантум» и Сергей Химушкин из гимназии Примакова.