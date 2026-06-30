Выпускник из Наро-Фоминска получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике

Выпускник информационно-технического класса школы № 5 в Наро-Фоминске Никита Кирсанов получил 100 баллов по информатике на Едином государственном экзамене. За этим результатом — годы упорного труда, интерес к предмету и серьезная подготовка.

Никита также награжден медалью II степени «За особые успехи в учении», а высокий балл по математике стал еще одним подтверждением его усердия. Сейчас выпускник выбирает между «Бизнес-информатикой» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и «Программной инженерией» в Московском физико-техническом институте.

За плечами Никиты — победа в олимпиаде по программированию на Учи.ру в 2025 году и исследовательский проект о киберпреступности, который он защитил на «отлично». Проект отражает серьезный интерес к цифровой безопасности. Особая благодарность — учителю Юлии Цвеловской, которая не просто дает знания, а зажигает интерес к предмету.

В этом году два выпускника из Наро-Фоминска получили 100 баллов по физике. По химии высший балл — у выпускницы Софьинской школы, по литературе — у выпускницы Апрелевской средней школы № 1.