Выпускник из Лобни набрал 200 баллов на ЕГЭ по математике и информатике

Выпускник лицея в Лобне Максим Константинов набрал максимальные 200 баллов сразу по двум предметам на Едином государственном экзамене. Он продемонстрировал блестящие знания, получив по 100 баллов по профильной математике и информатике.

Вместе с рекордсменом победу разделил его педагог-наставник — учитель информатики Олеся Скрябина. Такой итог стал закономерным результатом целеустремленности, трудолюбия и грамотной поддержки со стороны педагогов и семьи.

Максим планирует связать свое будущее с IT-сферой, где эти дисциплины являются основными для поступления в ведущие вузы страны. Высокий результат на экзаменах открывает перед ним широкие возможности для выбора университета и дальнейшей профессиональной карьеры.

«Поздравляем Максима с выдающимся результатом! Успехов в поступлении и дальнейшей карьере!» — поздравила выпускника в своих социальных сетях глава Лобни Анна Кротова.