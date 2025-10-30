Выпускник гимназии из Балашихи стал лучшим медиажурналистом Единой школьной лиги

Выпускник «Земской гимназии» Даниил Гужва победил в номинации «Лучший медиажурналист Единой школьной лиги». Триумф случился во время второго сезона крупнейшей гонки для детей и подростков в Подмосковье

Как отметили в пресс-службе Единой школьной лиги, победитель этой номинации может составить конкуренцию лучшим журналистам федеральных каналов.

Претендентов на первое место оценивали по следующим критериям: оригинальность и креативность в раскрытии тем, предложение своих оригинальных идей, а еще способность выйти за рамки шаблонных решений и привычных интерпретаций.

Кроме того, жюри учитывали активность и вовлеченность участников, регулярность публикаций контента о Лиге в их блогах и социальных сетях. Этот параметр показывал не просто формальное присутствие в проекте, а реальную заинтересованность и инициативность ребят.

Для победителя подготовили памятные подарки. Это фирменный мерч и маскот Единой школьной лиги.