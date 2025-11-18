Выпуск вязаных варежек и перчаток наладили в Орехово-Зуеве

Компания «Лео» построила новый завод в селе Богородском в Орехово-Зуеве. Благодаря региональной поддержке там будут выпускать вязаные изделия.

Как рассказали в региональном Мининвесте, на предприятии будут выпускать вязаные перчатки и варежки. В проект инвестируют около 70 миллионов рублей.

«Для реализации проекта компания получила от региона земельный участок в льготную аренду. Сегодня здесь уже построен производственный корпус, где после выхода предприятия на полную мощность, будут трудиться 36 сотрудников», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Площадь построенного здания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Вся выпускаемая компанией продукция имеет маркировку «Честный знак».