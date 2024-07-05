Выпуск резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье вырос на 35% за год

Фото: АО «Георг Полимер»

Развитие промышленного сектора активно продолжается в Подмосковье. Так, в январе–мае 2024 года производители нарастили выпуск изделий из резины и пластмассы почти на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председатель правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что выпуск резиновых изделий увеличился на 33,2%, а пластмассовых — на 37%.

«В натуральном выражении объем производства составил 109,5 миллиарда рублей, а рост показателя — 17,8%», — добавила Зиновьева.

Зиновьева также отметила увеличение производства химических веществ и продукции на 110,4%. Всего было отгружено товаров на сумму 139 миллиардов рублей. Производство красок, лаков и других материалов для покрытий увеличилось на 23,8%, а выпуск других химических продуктов — на 20,6%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кир Стармер. Что известно о новом премьер-министре Великобритании

Россию назовут главной угрозой. Зачем саммиту НАТО разгонять этот миф

Деликатный вопрос. Могут ли в России навсегда запретить никабы

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Неуловимые «Кинжалы». Главное об уникальном гиперзвуковом оружии России

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте