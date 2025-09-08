Выпуск кондитерских изделий наладят в Лобне благодаря льготному кредиту

Производство шоколада и продуктов с его содержанием запустят в Лобне. Для этого компания «Столичные поставки» реконструировала существующий завод. работы провели благодаря льготной кредиту Фонда развития промышленности.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в проект инвестировали около 240 миллионов рублей.

«Общий объем инвестиций в проект шоколадного производства компании „Столичные поставки“ составил около 240 миллионов рублей. Более 60% этой суммы — или 150 миллионов рублей, компания получила в рамках льготного займа регионального ФРП. Всего на новом производстве будет создано более 20 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что первую партию продукции выпустят уже в конце сентября. Общая мощность предприятия составит тысячу тонн шоколадных изделий в год.

Инвесторы могут получить льготные кредиты в Подмосковье по ставкам от 0,5% до 5% годовых. Узнать больше о программе можно по ссылке.