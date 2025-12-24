Выпуск инъекционных игл для косметологии наладят в Сергиевом Посаде

Компания «Новые технологии и материалы» в Сергиевом Посаде расширит ассортимент продукции, рассказали в областном Мининвесте. Предприятие планирует наладить выпуск медицинских игл для косметологии и хирургии.

В компании отметили, что потребность российского рынка в инъекционных иглах составляет порядка трех миллионов в год. Предприятие «Новые технологии и материалы» способно выпускать треть этого объема и обеспечить качественной продукцией не только Россию, но и страны ЕАЭС.

«НТМ» — это современное промышленное предприятие, которое выпускает изделия из ферритов, спецкерамики, метрического крепежа и одноразовых игл.

Инвесторы могут подобрать площадку для реализации своего проекта в Подмосковье на специальной карте.