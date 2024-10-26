Выпущенная на Демиховском заводе электричка начала курсировать в Дагестане

Произведенный в Орехово-Зуеве электропоезд совершил первый рейс в Дагестане. До конца года в республике появится еще три подобных состава.

Электропоезд создали на Демиховском машиностроительном заводе. В шестивагонном составе есть эргономичные сидения, система климат-контроля, устройства для зарядки гаджетов, места для перевозки велосипедов.

В таких электричках могут без проблем путешествовать пассажиры с инвалидностью. В целом поездки в подобных электропоездах сегодня очень комфортны.

Жители и гости Дагестана смогут проехать на новом поезде по маршрутам Махачкала — Дербент и Махачкала — Хасавюрт. В салонах есть тематические изображения главных достопримечательностей и аудиогид «Узор дорог Дагестана».

До конца года в Дагестан направят еще три электропоезда ЭП3Д.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».