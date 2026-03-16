Выписку из домовой книги оформили онлайн 16 тысяч раз в Подмосковье за неделю

Выписка из домовой книги стала самой популярной госуслугой в Московской обласчти на минувшей неделе. Ее оформили около 16 тысяч раз.

Как рассказали в региональном министерстве государственного управления, на втором месте по популярности стала выдача и замена социальных карт. Услугой воспользовались 7,5 тысячи раз. Еще 3,2 тысячи заявок подали на присвоение адреса и 3,1 тысячи — на обслуживание карт «Стрелка».

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и предприниматели. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел». Для этого необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА.