Выписка из домовой книги стала самой востребованной госуслугой в Подмосковье

На прошлой неделе жители Московской области чаще всего обращались за услугой «Выписка из домовой книги». Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, онлайн-выписку запросили более 19,4 тысячи раз.

Вторая по популярности услуга — выдача и замена социальных карт жителя МО. Более 9,2 тысячи заявок было подано на нее. На третьем месте — «Запись в кружки и секции», свыше 6,4 тысячи заявлений.

Также в рейтинг вошли присвоение адреса (более 4,7 тысячи заявлений) и «Обслуживание единых транспортных карт „Стрелка“» (порядка 3,5 тысячи заявлений).

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить их в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.