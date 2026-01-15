Выписка из домовой книги стала самой популярной госуслугой в Подмосковье за год

Мингосуправления Подмосковья назвало самую популярную госуслугу по итогам 2025 года. Ей оказалась выписка из домовой книги. За год этот документ оформили онлайн более 840 тысяч раз.

Выписку из домовой книги могут получить собственники жилья, а также те, кто зарегистрирован в помещении и наследники недвижимости.

Услуга также дает возможность оформить справки с места жительства, о составе семьи, отсутствии зарегистрированных и другие документы.

Подать заявку можно на региональном портале в разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Результат услуги приходит в личный кабинет. Оформление документа бесплатно.