Вымогавший у пенсионеров деньги мошенник получил 1,5 года колонии в Одинцове

Суд вынес приговор мошеннику, вымогавшему более двух миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров в Одинцове. Андрей Солопов получил 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Двадцатидвухлетний злоумышленник несколько раз звонил паре пенсионеров, каждый раз представляясь сотрудником разных ведомств: от ФСБ до Роскомнадзора. Вместе с сообщниками Андрей Солопов убеждал пожилую пару снять со счетов более 2,3 миллиона рублей и передать их курьеру для сохранения. Со временем пенсионеры заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы.

В ходе оперативного мероприятия полиция предоставила паре фальшивые банкноты для передачи курьеру, после чего злоумышленника задержали.

«Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важны бдительность и своевременное обращение в правоохранительные органы. Благодаря этому пенсионеры не только избежали потери денег, но и помогли вскрыть схему мошенников, от действий которых могли пострадать и другие люди», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Суд приговорил Андрея Солопова к одному году и шести месяцам лишения свободы. Извинения пострадавшим он не принес, а также посчитал, что не должен компенсировать ущерб.