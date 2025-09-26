Выездные вакцинации питомцев проведут в 53 парках Подмосковья в октябре

Мобильные пункты вакцинации домашних животных продолжают работу в парках Подмосковья. В октябре выездные акции пройдут в 52 местах.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, на акциях владельцы животных могут поставить питомца на учет, пройти чипирование и вакцинацию препаратом «Рабикан».

«Вакцинация остается надежным способом профилактики вирусных болезней животных, а регистрация с установкой микрочипа помогает быстро вернуть потерявшегося питомца и подтвердить право собственности», — отметили в министерстве.

Чипы содержат уникальный код, связанный с контактами владельца в специальной системе. Процедура по его установке обязательна для всех собак старше трех месяцев. Регистрация и вакцинация животного бесплатны, а за установку чипа нужно дополнительно заплатить.

Узнать график работы мобильных комплексов в октябре можно по ссылке.