Выездные вакцинации от гриппа прошли в Подольске

Выездные группы Подольской областной клинической больницы провели вакцинацию от гриппа и пневмококка в Многофункциональном центре на улице Кирова, 39 и в торговом центре «Остров сокровищ». Чтобы все желающие смогли сделать прививки, о такой возможности объявляли по громкоговорителю.

Пациентам ввели препараты отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп», которые содержат актуальные штаммы гриппа А H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Также жителям предлагали прививку против пневмококковой инфекции «Превенар». Всего в этот раз вакцинировали 30 человек.

Перед процедурой медики обязательно проверяют состояние здоровья пациента — измеряют давление, сатурацию, температуру. Сделать такую прививку может любой житель округа.

Следующая выездная вакцинация пройдет 19 сентября в Климовске в гипермаркете «Глобус» на улице Молодежная, 11, с 17:00 до 20:00.