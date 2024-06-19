Выездные бригады НИКИ осмотрели более 5 тысяч детей в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Выездные бригады НИКИ детства осмотрели около 5,3 тысячи маленьких пациентов с начала года. Из них 516 человек направили на углубленную диагностику.

Как рассказала директор института Нисо Одинаева, я января бригады совершили почти 70 выездов в населенных пункты Подмосковья.
«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — сказала она.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. В мобильном комплексе работают УЗИ, аппарат ЭГК и диагностическая лаборатория.

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