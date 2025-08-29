Выездные акции по вакцинации от гриппа проведут в Подмосковье в сентябре

В Подмосковье начались выездные вакцинации от гриппа. Бригады медиков посетят отдаленные населенные пункты, чтобы прививку могли сделать все желающие.

Врачи будут принимать пациентов возле железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Акции начнут проводить с 1 сентября, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«Вакцинация от гриппа позволяет защититься от болезни и осложнений, к которым он может привести. Понимаем, что не всем удобно идти в поликлинику», — сказал он.

Чтобы сделать прививку в мобильном офисе, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Врач проведет осмотр на предмет противопоказаний, а затем процедуру.

График выездов на сентябрь можно найти на сайте.