Выездную встречу с сотрудниками завода провели в Коломне

В городском округе Коломна продолжаются встречи руководителей муниципалитета с трудовыми коллективами. Глава округа Александр Гречищев побывал на Коломенском опытно-механическом заводе, где работают более 300 человек.

С руководством и сотрудниками предприятия обсудили несколько тем. Речь шла об уборке снега, состоянии дорог и тротуаров, а также о транспортном обслуживании. Каждое обращение зарегистрировали и передали в работу.

«Мы пообщались с коллективом прямо на заводе. Люди рассказали о проблемах, которые их волнуют. Услышали предложения по благоустройству», — отметил Александр Гречищев.

Практику выездных приемов в округе планируют продолжать. В первую очередь они востребованы в отдаленных микрорайонах, селах и деревнях. Удобно, что сотрудники могут задать вопросы представителям власти без отрыва от производства.