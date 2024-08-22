Выездную встречу администрации с жителями Мытищ провели в школе № 3

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и специалисты администрации организовали выездную встречу с жителями в школе № 3. Мероприятие посетили 44 человека, они подготовили боле 65 вопросов.

Традиционная встреча администрации с горожанами в формате «выездной администрации» прошла школе № 3 в Мытищах. Более 65 вопросов, которые задали местные жители, касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и землеустроительства. Часть из них решили на месте, остальные глава округа взяла под контроль.

Оставить отзыв о встрече, пожелание или вопрос можно в анкете ссылке. Дату и место следующего выездного мероприятия опубликуют на официальных ресурсах администрации Мытищ и в социальных сетях.

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