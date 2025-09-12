Выездную вакцинацию провели для «Активного долголетия» в Солнечногорске

В клубе «Активное долголетие» в Солнечногорске прошла выездная кампания по вакцинации. Более двух десятков представителей старшего поколения защитились от актуальных штаммов гриппа.

По словам врачей, именно пожилые граждане чаще сталкиваются с осложнениями и тяжелее переносят вирусные заболевания, поэтому им крайне важно вовремя ставить прививки. Для иммунизации применяются российские препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

«Обе вакцины инактивированные, устойчивы в действии, легко переносятся. Вакцинацию от гриппа желательно проводить ежегодно в сентябре — октябре, чтобы успеть сформировать иммунитет к эпидемиологическому сезону», — рассказала заведующая Тимоновской поликлиникой Ольга Прохорова.

Жители округа могут пройти вакцинацию в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах, а также в мобильном комплексе. Для процедуры не требуется предварительная запись.

«Важно уже сейчас позаботиться о своем здоровье. Особенно это актуально для людей пожилого возраста, людей с ослабленным иммунитетом. Вся процедура после осмотра врача занимает не более пяти минут. Привиться можно не только в будние дни, но и субботу, что удобно для многих жителей», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

С начала сезона в муниципалитете привили более 10,2 тысячи детей и взрослых.