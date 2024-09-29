Выездную проверку качества содержания дворов провели в Мытищах

На этой неделе комиссия осмотрела дворы у многоквартирных домов по улицам Астрахова, Академика Каргина, Летная, Комарова, Силикатная, на проспектах Новомытищинский и Олимпийский и других.

Кроме этого, на встрече обсудили такие вопросы, как ремонт детской игровой площадки, уборка листвы и спил сухих веток деревьев, уборка контейнерных площадок, приведение в порядок дворов после ремонта. Собравшиеся подняли также тему бесхозных автомобилей во дворах.

Анонсы следующих встреч можно найти на официальных страницах администрации округа.

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