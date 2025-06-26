Выездную диспансеризацию провели для жителей поселка Поведники в Мытищах

Мобильная бригада медиков прибыла в поселок Поведники городского округа Мытищи, чтобы провести выездную диспансеризацию. Местные жители смогли пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов, в том числе и узкого профиля.

Задача выездной бригады — это первичный осмотр пациентов, сбор анамнеза, взятие анализов.

«Населенный пункт находится в отдалении, пожилым пациентам сложно добираться до Мытищ. Такие выезды стараемся организовывать хотя бы раз в месяц, при этом учитываем потребности в узких специалистах. Это может быть как хирург, так и врач-травматолог, ортопед, эндокринолог и другие», — поделилась заведующая терапевтическим отделением № 1 и поликлиники № 6, кардиолог-терапевт Анна Владимировна Житко.

На приеме у одной из жительниц обнаружили признаки перенесенного инфаркта миокарда, о чем она даже не подозревала. Пациентке назначили дополнительное обследование и лекарственную терапию. Жители поселка оценили приезд мобильной бригады, отметив, что это очень удобно, особенно для пожилых людей.

«Несмотря на то, что на работе постоянно проходим медосмотр, я сегодня была у кардиолога и стоматолога. Очень хорошие квалифицированные врачи, доходчиво все объясняют и консультируют», — рассказала Надежда Прокофьева