Выездной прием жителей прошел в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Выездной прием администрации городского округа Мытищи прошел в молодежном центре «Импульс». Жители пришли на встречу с вопросами на тему экологии.

Встречи с жителями в разных локациях городского округа стали уже традиционными. Специалисты здесь не только решают вопросы, но и рассматривают инициативы, с которыми люди приходят на прием.

Участие в этой встрече приняли глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, специалисты профильных и ресурсоснабжающих организаций, образования и другие. Повестка включала вопросы экологии и жилищно-коммунальных услуг, в частности благоустройства и капитального ремонта домов. Свои вопросы смогли решить 24 человека.

Жителям, которые хотят принять участие в следующих выездных администрациях, необходимо заполнить анкету по ссылке.

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