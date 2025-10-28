Выездную администрацию проведут в Новых Химках 5 ноября

В Новых Химках проведут выездную администрацию для жителей округа 5 ноября. Профильные специалисты ответят на вопросы 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа № 1).

В ходе приема специалисты выслушают предложения по развитию городского округа и зафиксируют обращения. Химчане смогут обсудить вопросы в сферах коммунального хозяйства, благоустройства дорог и дворовых территорий, социальной политики и здравоохранения.

«Такие встречи позволяют жителям напрямую пообщаться с представителями администрации, поделиться своими предложениями и получить ответы на волнующие вопросы. Это важный формат открытого диалога, который помогает сделать наш город комфортнее и уютнее для всех», — отметила депутат, директор школы № 1 Галина Болотова.

Мероприятие направлено на оперативное решение актуальных вопросов городской жизни и сбор инициатив по улучшению инфраструктуры округа.