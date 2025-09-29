Выездную администрацию проведут 1 октября в микрорайоне Сходня в Химках

Городские власти организуют прямой диалог с жителями для решения локальных проблем. Жители микрорайона смогут в очном формате обратиться к представителям ключевых служб.

Мероприятие запланировано на среду, с 18:00 до 20:00. Встреча пройдет в здании лицея № 21, расположенного по адресу: 2-й Чапаевский переулок, дом 3А.

В ходе приема профильные специалисты зафиксируют обращения и идеи горожан, касающиеся развития округа. Вопросы можно будет задать по таким направлениям, как коммунальное хозяйство, благоустройство дворов, состояние дорог, а также социальная политика и здравоохранение. У граждан также есть возможность направить заявки на ремонт или оставить отзыв в онлайн-формате.

Практика проведения выездных администраций в городском округе является постоянной. С января текущего года в разных микрорайонах Химок было организовано 36 подобных встреч.